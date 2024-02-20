Вандалы повредили мемориальные таблички в парке в Новой Москве

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после повреждения мемориальных табличек в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

По информации агентства, следователи возбудили уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ. Это произошло после того, как в одном из парков несколько человек повредили мемориальные таблички. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают очевидцев произошедшего.

До этого в Новосибирской области неизвестные испортили недавно установленный бронетранспортер-памятник. Инцидент произошел в Парке памяти рабочего поселка Краснозерское.

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