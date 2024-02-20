Большинство россиян при выборе подарка ориентируются на его пользу

Больше половины — 55% — россиян не знают, как правильно реагировать, когда близкие люди шутливо отказываются от подарков или вместо благодарности говорят, что не стоило тратиться. Это показало исследование Мегамаркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для большинства россиян подарки являются обязательным атрибутом праздника: 76% опрошенных покупают их по определенному поводу — день рождения, Новый год, новоселье, свадьба. Также 73% аудитории отмечают, что делают это из-за желания порадовать другого человека, а 56% — чтобы поблагодарить.

Аналитики отметили, что 66% россиян хотя бы раз в ответ на подарок слышали: «Да не надо было», «Зачем?», «Лучше бы на себя потратил(а)», «У меня все есть». Большинство опрошенных отметили, что относятся к таким фразам с пониманием, однако 55% признались, что не знают, как правильно отвечать на подобные фразы.

77% опрошенных выбирают подарки самостоятельно, не советуясь с получателем. При этом наиболее популярный критерий для выбора такого подарка — польза, ее отметили 50% респондентов. Оригинальность и необычность мотивирует к покупке только 26% опрошенных. Меньше всего пользуются спросом юмористические и нематериальные презенты, а также сделанные своими руками.

Среди женщин доля тех, кто получает подарки «часто», значительно выше, чем у мужчин. Однако сами женщины чаще испытывают положительные эмоции от процесса дарения и уделяют больше внимания оформлению подарков, оборачивая их самостоятельно. 31% опрошенных мужчин пользуются для этого услугами по упаковке, а 34% и вовсе отказываются от этого шага. Интересно, что 21% всех опрошенных оформляют подарки с помощью сохраненных старых подарочных пакетов, бумаги и декоративных лент.

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