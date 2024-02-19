Московские курьеры не поделили заказ и устроили драку на улице

В Москве курьеры не смогли поделить заказ и устроили драку на улице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, два сотрудника доставки продуктов не смогли решить, кто из них доставит самый крупный заказ и получит больше денег. В результате между курьерами произошла драка.

Сообщается, что потасовка между сотрудникам доставки еды продолжалась около одной минуты. Позже коллеги разняли участников драки, информации об их состоянии не поступало.

До этого в Ленобласти молодой человек пришел в гости к 25-летнему петербуржцу и между ними произошел словесный конфликт. Затем между ними завязалась драка, которая продолжилась в подъезде. Там дебоширов заметили соседи, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Ранее тюменец разбил бутылку о голову сотрудницы магазина за отказ продать алкоголь.