Россиянина приговорили к 17 годам заключения за изнасилование дочерей экс-сожительницы

В Якутии мужчину осудили на 17 лет за изнасилование семилетних дочерей бывшей сожительницы. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следствие установило, что в июле прошлого года проживавший в общежитии мужчина воспользовался отсутствием экс-сожительницы и совершил в отношении двух малолетних девочек насильственные действия сексуального характера. Позже одна из них рассказала о произошедшем матери, которая обратилась в полицию.

Россиянина задержали и заключили под стражу. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных уголовной статьей об иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии строгого режима.

Ранее россиянин изнасиловал 11-летнюю одноклассницу своей дочери и расправился с ней.