Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области отменили угрозу ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

close
100%
Shutterstock

В Белгороде и Белгородском районе отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — уточнили в сообщении.

Сирена ракетной опасности включилась в Белгороде второй раз за сутки в 20:40. Жителям порекомендовали не покидать своих домов. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал людей не подходить к окнам, укрыться в коридоре, ванной или кладовой. Прохожим он посоветовал спуститесь в укрытие или переждать тревогу в другом безопасном месте.

До этого ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе в 17:46. Отбой тревоги прозвучал через 10 минут.

Накануне Гладков заявил, что российские средства ПВО сбили 12 воздушных целей на подлете к Белгороду.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами