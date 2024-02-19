В Белгородской области отменили угрозу ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — уточнили в сообщении.

Сирена ракетной опасности включилась в Белгороде второй раз за сутки в 20:40. Жителям порекомендовали не покидать своих домов. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал людей не подходить к окнам, укрыться в коридоре, ванной или кладовой. Прохожим он посоветовал спуститесь в укрытие или переждать тревогу в другом безопасном месте.

До этого ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе в 17:46. Отбой тревоги прозвучал через 10 минут.

Накануне Гладков заявил, что российские средства ПВО сбили 12 воздушных целей на подлете к Белгороду.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.