Три поросенка пришли в магазин, устроили погром и выпили алкоголь

В Челябинске три поросенка пришли в магазин, устроили там погром и выпили алкоголь. Об этом сообщает Telegram-канал »Подъем».

По информации Telegram-канала, три свиньи пришли в алкогольный отдел магазина и разбили там несколько бутылок со спиртным. Затем животные выпили содержимое.

Сообщается, что в результате произошедшего сотрудники и посетители магазина не пострадали. Животные поспешили покинуть торговую точку.

До этого в одном из СНТ Архангельской области домашний поросенок спас маленького мальчика от нападения агрессивной лисицы. Ребенок играл во дворе, когда хищник повалил ребенка на снег и начал кусать его за руки и ноги.

Ранее спасатели МЧС посоветовали забираться на дерево при встрече с кабанами в лесу.