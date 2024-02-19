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В Винницкой области Украины подорвали железную дорогу

«Страна.ua»: в Винницкой области Украины произошел взрыв на железной дороге

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Shutterstock

В Винницкой области Украины неизвестные подорвали железнодорожное полотно. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, диверсия произошла утром 16 февраля в посёлке Серебрия Могилов-Подольского района. Машинист заметил подрыв полотна и применил экстренное торможение. Состав не получил повреждений.

«При осмотре места происшествия изъяты элементы поврежденной рельсы, провода, антенна, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пара перчаток и образцы гравия», — поделился источник издания.

Отмечается, что в составе грузового поезда были 11 вагонов, два из которых перевозили муку, два — гипсовые плиты, остальные были пустыми.

По факту подрыва полотна Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело.

До этого в Самарской области силовики предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге. Подозреваемый местный житель был арестован.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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