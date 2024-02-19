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Петербургского вандала арестовали за надписи об СВО на зданиях храмов и вуза

В Петербурге вандала арестовали за надписи об СВО на храмах и вузах

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

В Петербурге вандала арестовали за надписи об СВО, нанесенные краской на здания храмов и вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Обвиняемому в уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов РФ и вандализме
избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Его отправили в СИЗО до 13 апреля.

По информации издания, мужчина краской нанес на здания двух церквей и Политехнического университета в Калининском районе оскорбительные надписи об СВО. Сообщается, что до этого фигурант служил в правоохранительных органах, а также готовился покинуть Россию для участия против нее в боевых действиях.

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянина за сотрудничество со спецслужбами Украины.

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