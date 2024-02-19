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Кировчанин терроризирует соседей музыкой и боями в подъезде

В Кирове соседи пожаловались на меломана, устраивающего бои в подъезде

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Depositphotos

В Кирове жильцы многоквартирного дома пожаловались на соседа-меломана, устраивающего бои в подъезде. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, около четырех месяцев назад в одном из многоквартирных домов появился новый жилец. Мужчина стал каждый день устраивать в своей квартире дискотеки — громкая музыка звучит днем и ночью. При этом в последнее время практически каждое подобное мероприятие заканчивается дракой на лестничной клетке.

«Дети боятся заходить в подъезд. Не знаю, как мамы живут и пожилые люди. Соседи через стенку даже съехали», — рассказал сосед дебошира, передает РЕН ТВ.

Соседи несколько раз вызывали полицию, чтобы повлиять на мужчину, однако это не принесло желаемого результата. По словам адвоката Петра Арешева, чтобы написать на дебошира заявление, необходимо зафиксировать превышение допустимого уровня шума.

Ранее в Ленобласти мужчина поссорился с другом, лишился уха и получил удар ножом в глаз.

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