В Москве потушили пожар в расселенном общежитии

Спасатели потушили пожар в выселенном здании на севере Москвы. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

«В 17:00 мск пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», — заявили в МЧС.

До этого стало известно, что в 1-м Балтийском переулке произошел пожар в здании расселенного студенческого общежития Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского. Возгорание произошло на чердаке и шестом этаже здания. Кровля обрушилась, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Из-за случившегося частично перекрывалось движение по 1-му Балтийскому переулку.

Позднее стало известно, что на севере Москвы локализовали пожар в шестиэтажном выселенном здании.

До этого сообщалось, что пожарные Новосибирска эвакуировали ребенка с крыши горящего дома.

Ранее власти Кстово заявили, что «не уполномочены комментировать хлопки и прочее».