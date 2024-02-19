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Жительницам ХМАО запретили купаться в буркини

В Нижневартовске ввели запрет на посещение бассейнов в мусульманском купальнике

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Shutterstock/FOTODOM

Жительницы Нижневартовска раскритиковали запрет на ношение буркини в местных бассейнах. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый Нижневартовский».

Недавно вартовчанки узнали о введенном запрете на купание в буркини. Теперь посетительницы спортивных комплексов «Олимпия» и «Нефтяник» должны отказаться от ношения мусульманского купальника.

«Чем этот купальник мешает или нарушает технику купания? Может кто-то знающий объяснит? Или это личная неприязнь и самовольность руководителей этих организаций?» – поинтересовалась горожанка в одном из местных сообществ в соцсетях.

В комментариях некоторые поддержали автора, но многие оценили нововведение положительно, посчитав, что носить буркини негигиенично.

Директор «Олимпии» в разговоре с журналистами пояснил, что решил ввести запрет, следуя ГОСТу. По действующим правилам посетителям в закрытых купальных костюмах нельзя заходить в воду. Глава «Нефтяника», как уточняется, придерживается того же мнения.

Ранее власти Берлина вынесли решение, позволяющее женщинам купаться топлес в общественных бассейнах.

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