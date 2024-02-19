Итальянка инсценировала 17 беременностей, чтобы не ходить на работу и получать пособия

Жительница Италии 17 раз инсценировала беременность ради пособий и декретного отпуска, пишет издание La Repubblica.

Как сообщают местные СМИ, 50-летняя Барбара Иоэла 17 раз инсценировала свою беременность за последние 24 года. Согласно документам, предоставленным женщиной, у нее было 17 беременностей, 12 из которых закончились выкидышами. Остальные пять предположительно привели к рождению здоровых младенцев по имени Бенедетта, Анжелика, Абрамо, Летиция и Исмаэль, только нет никаких записей о том, что они когда-либо были зарегистрированы, и никто их никогда не видел.

Власти утверждают, что у них есть доказательства того, что Барбара никогда не была беременна. По данным полиции, таким образом итальянка обманным путем получила пособия на €110 тысяч и годами находилась в декретных отпусках.

Кроме того, партнер Барбары признался на допросе в полиции, что его подруга действительно не является многодетной матерью. Сама же Иоэла к офицерам так и не пришла — она предъявила им две справки, подтверждающие ее тяжелое состояние здоровья. Тем не менее, следствие продолжается, а итальянке грозит тюремное заключение за мошенничество.

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