Россиянин расправился с мужчиной, который оказывал знаки внимания его дочери

В Усть-Абаканском районе Хакасии мужчина вонзил нож в грудь приятелю своей дочери. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Тeлo 31-летнего мужчины с ножевым ранением груди было найдено 13 февраля в одном из домов села Московское. Перед этим 58-летний подозреваемый сам вызвал на место бригаду скорой помощи, но спасти пострадавшего врачам не удалось. Тогда местный житель обратился в полицию и поделился деталями произошедшего.

Днем мужчина распивал алкогольные напитки в компании свой дочери и ее приятеля. В какой-то момент опьяневший гость стал оказывать знаки внимания своей подруге на глазах у ее отца. Тот посчитал поведение мужчины неподобающим и сделал ему замечание, которое тот проигнорировал. Тогда отец женщины разозлился, схватился за нож и ранил потерпевшего в область грудной клетки.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, а его самого задержали и допросили. В настоящее время сотрудники СК выполняют необходимые следственные действия.

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