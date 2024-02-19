Собянин рассказал о преображении московского транспорта за 13 лет

За 13 лет благодаря строительству новых линий в московском метро не осталось перегруженных перегонов. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, Москва является номером один по темпам развития рельсового каркаса в Европе. Он подчеркнул, что в результате проделанной работы сегодня в Москве вместо 182 станций метро функционируют 430 станций метро, МЦК и МЦД.

При этом мэр отметил, что в столице сформирован самый молодой парк наземного городского транспорта в Европе.

«Думаю, практически каждый москвич заметил разницу между тем, что было и как стало. Однако оставаться на месте будет крайне неправильно. Ведь и смысл транспорта – это движение, постоянное развитие. Наша цель – сделать одну из лучших транспортных систем в мире основой для развития лучшего города Земли», — написал Собянин.

Также градоначальник рассказал о планах развитие метро, МЦД и городского трамвая. По его словам, продолжаются проекты, начатые в прошлые годы, при этом радикально расширяется территорию работы.

«В 2024-30 гг. речь пойдет о развитии рельсового каркаса всего Центрального транспортного узла, а также о создании сети высокоскоростных магистралей. До 2030 г. в городе будут открыты 3 новые линии метро и 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и 9 новых/реконструированных станций МЦД», — отметил Собянин.

Как подчеркнул декан транспортного факультета Московского Политеха Дмитрий Мороз, Москва является одним из признанных мировых лидеров по развитию и темпам роста транспортной системы.

«За последние годы сформирована транспортная система, отвечающая всем мировым трендам в области физической и финансовой доступности, эффективности, удобству и комфорту в пути, а также безопасности и вопросам устойчивого развития. Экспертная оценка и опросы пользователей Московской транспортной системы говорят о значительном прогрессе и удовлетворенностью развитием рельсового транспорта, билетной системы и комфортом в пути», — сказал он.

По его мнению. к ключевым реализованным проектам можно отнести внедрение электробусов, запуск МЦД, бестурникетную систему оплаты, развитие такси и различных шерингов.

«Вместе с тем Москва — это динамично развивающая система, которая в горизонте 2030 года должна реализовать не менее амбициозные проекты в том числе значительный рост рельсового транспортного каркаса, обновление подвижного состава, развитие умных транспортных систем и искусственного интеллекта, в том числе реализация проекта беспилотного трамвая», — добавил Мороз.