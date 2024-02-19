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Собянин рассказал, как преобразится московское метро к 2030 году

Собянин: к 2030 году в метро Москвы появятся 3 новых ветки и 39 новых станций

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Depositphotos

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что к 2030 году в столице появятся три новые ветки метро и 39 новых станций.

По словам московского градоначальника, до 2030 года в Москве будут построены Троицкая, Рублёво-Архангельская и Бирюлёвская ветки метро, а также 48 станций рельсового каркаса — 39 новых станций метро и девять новых или реконструированных станций МЦД. Кроме того, планируется включить в тарифную систему московского транспорта 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги. Таким образом столичная билетная система охватит все пригородные направления.

Собянин подчеркнул, что приоритетом дальнейшего совершенствования транспортной системы Москвы являются метро, МЦД и городской трамвай.

«В 2024-2030 годах речь пойдет о развитии рельсового каркаса всего Центрального транспортного узла (Москва, Московская область, плюс близлежащие регионы), а также о создании сети высокоскоростных магистралей», — пояснил глава Москвы.

До этого в Совфеде называли перспективным для регионов проект высокоскоростных магистралей.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.

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