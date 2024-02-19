Страховая компания в Грузии потребовала предъявить 70% останков съеденной волками коровы

В Грузии страховая компания отказывается от выплаты компенсации за растерзанную волками корову, пока не предоставят 70% от ее останков. Владелец убитого животного два дня собирал его кости в лесу – он назвал эту ситуацию издевательством, передает корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси.

Происшествие случилось в Озургетском муниципалитете на западе страны. Владелец коровы застраховал ее и каждый месяц вносил предусмотренные договором взносы – 6 лари, что составляет порядка $2,3. Однако после случившегося представители компании отказались компенсировать ущерб и потребовали предъявить останки убитого животного.

Хозяин коровы рассказал, что в течение двух дней искал ее кости в лесу – нашел голову и другие останки.

«Что вообще происходит? Это же издевательство! В следующий раз попросят меня заранее договариваться с волком, чтобы оставил кости в необходимом объеме?» – возмутился пострадавший.

На данный момент нет подтвержденной информации, сможет ли он в конечном итоге получить компенсацию.

Напомним, в последние дни в поселке Рыболы в Карелии стая волков терроризирует местных жителей. Недавно хищники напали на домашних животных и растерзали сразу 25 собак. Известно, что двух волков удалось ликвидировать, остальных отловить пока не смогли.

Ранее житель Зауралья рассказал, как волки растерзали женщину.