В Воронеже таксист попросил у пенсионерки в долг 11,5 млн рублей и скрылся

В Воронеже водителя задержали за мошенничество. Об этом сообщает МВД Медиа.

По версии правоохранителей, 40-летний мужчина в 2021 году работал таксистом и во время одной из поездок познакомился с пенсионеркой. Они с пожилой женщиной начали общаться и вскоре у них установились доверительные отношения.

Спустя некоторое время после знакомства мужчина стал брать у россиянки деньги в долг.

«На протяжении года аферист регулярно брал деньги взаймы, ссылаясь на различные предлоги, а впоследствии прекратил общение с пенсионеркой и покинул город», – сообщается в публикации.

Всего женщина отдала знакомому более 11,5 миллиона рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Петербурге возлюбленная участника СВО купила на его деньги дорогую машину и скрылась.