В Подмосковье приезжий украл украшения из квартиры знакомой на 1 млн рублей

В Королеве правоохранители задержали мужчину по подозрению в краже украшений из квартиры знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Мужчина неоднократно приходил в гости к своей знакомой, и каждый раз тайно забирал украшения ее родителей. Драгоценности подозреваемый сдавал в ломбард, деньги тратил на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Как рассказали в полиции, 22-летний мужчина приехал в Подмосковье из Нальчика. Ранее его судили за аналогичное преступление: мужчина забирал деньги родственницы другой своей знакомой.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража», мужчину поместили под стражу.

Ранее на Кубани арендатор из ближнего зарубежья обокрал хозяйку квартиры.