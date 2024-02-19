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В Подмосковье приезжий украл украшения из квартиры знакомой на 1 млн рублей

В Королеве приезжий украл у родителей знакомой драгоценности на 1 млн рублей

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МВД РФ по Московской области

В Королеве правоохранители задержали мужчину по подозрению в краже украшений из квартиры знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Мужчина неоднократно приходил в гости к своей знакомой, и каждый раз тайно забирал украшения ее родителей. Драгоценности подозреваемый сдавал в ломбард, деньги тратил на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Как рассказали в полиции, 22-летний мужчина приехал в Подмосковье из Нальчика. Ранее его судили за аналогичное преступление: мужчина забирал деньги родственницы другой своей знакомой.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража», мужчину поместили под стражу.

Ранее на Кубани арендатор из ближнего зарубежья обокрал хозяйку квартиры.

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