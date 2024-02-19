Представители коренных народов Уватского района приняли участие в фестивале культуры

В Тюменской области при поддержке «РН-Уватнефтегаза» (входит в НК «Роснефть») прошел фестиваль культуры коренных народов, в котором приняли участие представители всех поселений Уватского района, сообщает пресс-служба компании.

Участники фестиваля приняли участие в соревнованиях по метанию тынзяна на хорей (аркана на шест для погонки оленей), набрасыванию колец на рога оленя, перетягиванию палки, стрельбе из лука и прыжках через нарты.

Также для гостей фестиваля провели мастер-классы по бисероплетению и изготовлению оберегов и национальных кукол.

Представители «РН-Уватнефтегаза» вручили коренным жителям снегоходы, лодочные моторы и бензогенераторы.

Также на фестивале прошла ярмарка, на которую ханты привезли свежемороженую рыбу, мясо, ягоды и изделия из пушнины и бисера.

Ранее «Роснефть» представила новую программу по изучению и сохранению биоразнообразия Арктики.