Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Орловской области перевернулся автобус с детьми

В Орловской области автобус со школьниками опрокинулся на опору ЛЭП

close
100%
Freepik

В Орловской области автобус наехал на опору линии электропередачи и опрокинулся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Инцидент произошел в деревне Малая Куликовка. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате школьный автобус занесло.

В момент аварии в салоне находились несовершеннолетние. Предварительно, пострадавших нет.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. На данный момент специалисты ведомства проверяют, соблюдались ли правила перевозки детей. Также они проверят, не было ли нарушений при эксплуатации дороги. Если это будет необходимо, сотрудники примут меры.

Ранее в Красноярском крае мужчина поссорился с женщиной и поджег автобус.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами