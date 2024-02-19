В Орловской области перевернулся автобус с детьми

В Орловской области автобус наехал на опору линии электропередачи и опрокинулся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Инцидент произошел в деревне Малая Куликовка. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате школьный автобус занесло.

В момент аварии в салоне находились несовершеннолетние. Предварительно, пострадавших нет.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. На данный момент специалисты ведомства проверяют, соблюдались ли правила перевозки детей. Также они проверят, не было ли нарушений при эксплуатации дороги. Если это будет необходимо, сотрудники примут меры.

Ранее в Красноярском крае мужчина поссорился с женщиной и поджег автобус.