Шестерых пенсионеров задержали за серию вооруженных ограблений почтовых отделений

Итальянская полиция арестовала шестерых мужчин в возрасте 60-70 лет, которые грабили почтовые отделения. Об этом пишет The Guardian.

Пенсионеры были известны в преступном мире Рима своим упорством. В конце концов начатая ими серия преступлений завершилась после неудачной попытки ограбления почтового отделения в районе Дон-Боско. После чего подозреваемых арестовали и предъявили им обвинения.

Как уточняется, все они уже давно находятся в поле зрения полиции, а главарь банды 70-летний Итало де Витт по прозвищу «Немец» прославился ограблением, которое совершил еще в 1995 году. Тогда он ворвался в банк Credito Italiano во время обеденного перерыва, взял в заложники 15 банковских служащих и ушел с 210 млн лир. Старейший член банды — 75-летний мужчина — во время грабежей играл роль соглядатая. Один из задержанных отвечал за изготовление дубликатов ключей от задних дверей почтовых отделений. Также в банде состояли двое каменщиков, которым было около 50 лет. Они занимались подготовительными работами и сверлили отверстия в стенах по ночам или выходным дням.

По данным следствия, задержанные виновны в краже почти €200 тыс. из почтового отделения в центре Рима в мае прошлого года. Также сообщается, что одно из запланированных нападений не состоялось из-за экстренной операции на простате, в которой нуждался 66-летний член банды, страдающий недержанием мочи.

Ранее пенсионер ограбил 16 калифорнийских банков за два года и остался безнаказанным.