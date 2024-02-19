Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Шестерых пенсионеров задержали за серию вооруженных ограблений почтовых отделений

В Италии задержана банда пенсионеров, которая грабила почтовые отделения

close
100%
Johannes Neudecker/Global Look Press

Итальянская полиция арестовала шестерых мужчин в возрасте 60-70 лет, которые грабили почтовые отделения. Об этом пишет The Guardian.

Пенсионеры были известны в преступном мире Рима своим упорством. В конце концов начатая ими серия преступлений завершилась после неудачной попытки ограбления почтового отделения в районе Дон-Боско. После чего подозреваемых арестовали и предъявили им обвинения.

Как уточняется, все они уже давно находятся в поле зрения полиции, а главарь банды 70-летний Итало де Витт по прозвищу «Немец» прославился ограблением, которое совершил еще в 1995 году. Тогда он ворвался в банк Credito Italiano во время обеденного перерыва, взял в заложники 15 банковских служащих и ушел с 210 млн лир. Старейший член банды — 75-летний мужчина — во время грабежей играл роль соглядатая. Один из задержанных отвечал за изготовление дубликатов ключей от задних дверей почтовых отделений. Также в банде состояли двое каменщиков, которым было около 50 лет. Они занимались подготовительными работами и сверлили отверстия в стенах по ночам или выходным дням.

По данным следствия, задержанные виновны в краже почти €200 тыс. из почтового отделения в центре Рима в мае прошлого года. Также сообщается, что одно из запланированных нападений не состоялось из-за экстренной операции на простате, в которой нуждался 66-летний член банды, страдающий недержанием мочи.

Ранее пенсионер ограбил 16 калифорнийских банков за два года и остался безнаказанным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами