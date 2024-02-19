В Петербурге подросток получил серьезные травмы после столкновения с машиной

Школьник из Петербурга пострадал в аварии с участием иномарки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на набережной Лейтенанта Шмидта. Вместе с матерью одиннадцатиклассник переходил дорогу по «зебре». В этот момент их обоих сбил водитель машины марки Chevrolet.

В результате подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом ребер и травмы обеих рук. На данный момент учащийся находится в больнице. Родительница не пострадала.

Правоохранители оперативно задержали водителя. Им оказался 62-летний мужчина, который только за последний год десять раз нарушал ПДД.

Ранее в Свердловской области девушка впала в кому после того, как ее ударило колесом от фуры.