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Трое школьников разгромили кладбище под Волгоградом

Под Волгоградом трое школьников разгромили более 40 могил на кладбище

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Shutterstock/kalyanby

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области дети устроили погром на кладбище, вандалы повредили более 40 могил. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

О произошедшем в полицию сообщила местная жительница, женщина рассказала, что на кладбище в хуторе Закутский неизвестные вандалы повредили более 40 надгробий.

Сотрудники полиции быстро установили личности злоумышленников, ими оказались трое 10-летних школьников. С детьми работают инспекторы по делам несовершеннолетних, их родителей привлекут к административной ответственности.

Ранее на Алтае подростки слепили из снега неприличную фигуру перед мемориалом ВОВ.

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