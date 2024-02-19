В Лобне введен режим «Загорск», ряд домов эвакуирован

В Подмосковном городе Лобне идет эвакуация домов, введен режим «Загорск». Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

В администрации пояснили, что этот режим является разновидностью региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

В данный момент проводятся проверочные мероприятия. Эвакуируются три дома на улице Мирной и один — на улице Дружбы. Пункты эвакуации развернуты в школах. Подробную информацию жители могут получить в дежурной службы администрации, подчеркнули там.

Граждан призвали действовать организованно, не поддаваться панике и строго выполнять правила, установленные властями. Всем жителям следует содействовать штабам и службам гражданской обороны, организующим проведение защитных мероприятий, добавили в администрации.

19 февраля Telegram-канал Mash сообщал, что в Лобне полиция задержала мужчину за минирование автомобиля. По его данным, взрывное устройство нашли в машине, припаркованной во дворе на улице Дружбы.

Ранее сообщалось, что неизвестные собрались устроить массовые взрывы в школах ради популярности города.