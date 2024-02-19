В России предрекли рост цен на электросамокаты

Включение электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации, приведет к их удорожанию. Об этом «Парламентской газете» рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский, комментируя инициативу Минпромторга России.

При этом он уточнил, что рост цен будет незначительным. Кроме того, он уверен, что нововведение не скажется на стоимости кикшеринговых услуг. С мнением депутата согласился автоэксперт Петр Шкуматов. Он добавил, что новая мера позволит привести к единообразию парк отечественных СИМ, а также сделает его подходящим под нормы законодательства.

Однако ситуацию осложняют уже проданные электросамокаты и другие СИМ. Поэтому для полного приведения парка СИМ к «единому знаменателю» придется ждать три-четыре года — средний срок эксплуатации электросамоката, заключил Шкуматов.

В конце декабря 2023 года вице-премьер, руководитель министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что электросамокаты включены в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в РФ, мера призвана предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Ранее в Госдуме выступили против постановки на учет электросамокатов.