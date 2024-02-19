В Кузбассе неизвестные расправились с котенком, выбросив его в сугроб из окна многоэтажки

Житель Кемеровской области выбросил котенка в сугроб морозной ночью. Об этом пишет издание mk.ru.

Как сообщается, жестокость к беззащитному животному проявил житель дома на проспекте Строителей в Прокопьевске. В темное время суток он выбросил питомца из окна, а уже утром соседи живодера нашли замерзшего котенка в снегу.

С какого именно этажа сбросили животное, неизвестно. Очевидцы, сделавшие сегодня страшную находку, уже обратились в полицию и попросили привлечь бывшего владельца котенка к ответственности.

Ранее в Пермском крае мужчина сбросил с пятого этажа кота и собаку в присутствии ребенка.