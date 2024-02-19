Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Двое туристов прятали в номере отеля 132 кг кокаина

SCMP: в Гонконге двое туристов прятали в номере отеля 132 кг кокаина

close
100%
Shutterstock/James Jiao

В Гонконге полиция задержала двух туристов, которые хранили в номере отеля крупную партию кокаина. Об этом сообщает South China Morning Post.

47-летнего мужчину из Доминиканы и 44-летнего колумбийца задержали в номере гонконгской гостиницы 16 февраля. Мужчин обвиняют в попытке сбыта крупной партии кокаина, в номере отеля они сделали тайник, в котором хранили 132 килограмма наркотиков.

Всего в тайнике обнаружили 109 упаковок с запрещенными веществами общей стоимостью почти полтора миллиарда рублей. По данным полиции, туристы работали на крупный международный синдикат, задержанные находятся под стражей.

Ранее крымский наркоторговец спрятал в банковской ячейке соседа пакет мефедрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами