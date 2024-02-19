Двое туристов прятали в номере отеля 132 кг кокаина

В Гонконге полиция задержала двух туристов, которые хранили в номере отеля крупную партию кокаина. Об этом сообщает South China Morning Post.

47-летнего мужчину из Доминиканы и 44-летнего колумбийца задержали в номере гонконгской гостиницы 16 февраля. Мужчин обвиняют в попытке сбыта крупной партии кокаина, в номере отеля они сделали тайник, в котором хранили 132 килограмма наркотиков.

Всего в тайнике обнаружили 109 упаковок с запрещенными веществами общей стоимостью почти полтора миллиарда рублей. По данным полиции, туристы работали на крупный международный синдикат, задержанные находятся под стражей.

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