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В Новосибирске врач рассказал, как найденному в мусоре младенцу удалось выжить

Врач Волков: найденный в мусоре младенец выжил по счастливой случайности

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Ребенок, которого нашли в мусорном контейнере в Новосибирске, выжил по счастливой случайности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного акушера-гинеколога Новосибирской области Рэма Волкова.

По словам специалиста, дети в этом возрасте не умеют регулировать теплообмен, поэтому переохлаждение может негативно сказаться на младенцах.

В случае с мусорным контейнером ребенок недолго пробыл на морозе, поэтому его удалось спасти.

«Здесь по счастливой случайности, у ребенка очень сильный ангел-хранитель», — поделился Волков.

Младенца нашли 16 февраля, он лежал в полиэтиленовом пакете. Позже местные жители вызвали скорую. Врачи направили пациента в реанимацию, но вскоре выписали. Предполагаемую мать задержали на следующий день.

Ранее в США мать поместила младенца в духовку, перепутав ее с кроваткой.

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