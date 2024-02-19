Волки съели 25 собак в карельском поселке

В Муезерском районе Карелии стая волков терроризирует жителей поселка, хищники напали на домашних животных и растерзали сразу 25 собак. Об этом сообщает портал «Daily Карелия».

Нападение хищников произошло в поселке Рыболы, по словам местных жителей, стая волков пробралась во дворы частных домов и растерзала сразу 25 собак.

«20 съели до приезда охотоведа и пять после, причем сразу! Что делать будем? Ждем, когда закончатся одни, потом перейдут на маленьких детей и женщин?» — рассказал один из сельчан.

На место были вызваны охотоведы, двух волков удалось ликвидировать, остальных отловить пока не смогли. Как утверждают местные жители, отогнанные волки вернулись. В региональном Минприроды при появлении диких животных советуют обращаться в ОМВД России по Муезерскому району.

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