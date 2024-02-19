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19 февраля в России отмечают День орнитолога

В России 19 февраля отмечают День орнитолога

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Vasily Fedosenko/Reuters

19 февраля в России отмечается День орнитолога. Об этом напомнил Telegram-канал «Заповедное Подлеморье».

Почти 40 лет назад было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР. Так, 19 февраля стал профессиональным праздником для тех, кто свою жизнь посвящает изучению птиц.

Не менее 127 видов птиц России занесены в Красную книгу, сообщает Минприроды. Из них 122 — охраняют на особых природных территориях.

Всего птичья фауна России насчитывает более 800 видов. Их систематизацией, изучением и учетом занимаются орнитологи — научные работники, специализирующиеся на птицах. В заповедниках России работают около 100 таких специалистов.

В ноябре прошлого года орнитолог рассказал об итогах переписи птиц в России.

Евразийский учет птиц или их перепись проходила в прошлом году. В его рамках все желающие могут учесть птиц, либо пройдя по заранее намеченному маршруту, либо находясь на предварительно выбранной точке с хорошим обзором, и занести данные о встретившихся птицах в специальную анкету на сайте. В этом году рекордсменами стали скворец, кряква и сизый голубь (42,5 тыс. особей, 15,3 тыс. и 11,7 тыс. соответственно), рассказал «Газете.Ru» кандидат биологических наук, доцент МГПУ Андрей Резанов.

Ранее орнитологи в США решили перестать называть птиц в честь людей.

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