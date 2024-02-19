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Москвичей предупредили о сильной гололедице в понедельник и морозе во вторник

Вильфанд предупредил о сильной гололедице и морозе в Москве

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве и Подмосковье ожидается сильная гололедица и повышенное атмосферное давление в понедельник, 19 февраля. Об этом специалист рассказал ТАСС.

Из-за таяния снега, выпавшего в выходные, и резкого понижения температуры ночью на понедельник ожидается образование ледяной корки. Давление будет выше обычного, около 756 мм ртутного столба, без осадков.

Температура воздуха ночью понедельника составит -7-9°С по Москве и до -11°С по области. Дневные показатели будут колебаться около 3-5°С ниже нуля в столице и до -6°С в области. Вторник будет самым холодным днем недели с температурой воздуха ночью до -15°С в Москве и до -17°С в области. Днем температура поднимется до -4-6°С в столице и до -8°С в Подмосковье при облачной погоде и давлении 756 мм рт. ст.

По словам Вильфанда, среда принесет постепенное изменение циркуляции и понижение давления. Температурные показатели будут близки к норме, но ночью ожидается холод до минус 9 градусов в Москве и до -12°С по области. Дневные температуры составят -1-3°С, а в Подмосковье — до -6°С при переменчивой облачности.

До этого Вильфанд рассказал, что сильные осадки в Москве прекратятся во второй половине воскресенья. По словам Вильфанда, вместе с прекращением осадков начнется понижение температуры, из-за чего возможны гололедные явления. Также будет сохраняться ветер с порывами до 15 м/с.

Ранее сугробы в Москве обновили рекорд 1966 года.

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