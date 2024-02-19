В России предложили ввести в форму школьников аналог пионерского галстука

Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести в качестве обязательного униформенного атрибута для российских школьников аналог пионерского галстука. Об этом со ссылкой на его обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова сообщает телеканал RT.

По словам Ветрова, в последние годы в России неоднократно поднимался вопрос о возрождении традиции ношения учащимися школьной формы. Он отметил, что этот вопрос все еще остается дискуссионным. Поэтому Ветров считает, что процесс возвращения единой униформы может быть начат постепенно — с возвращения в школьный гардероб символических, но важных аксессуаров. На протяжении всего существования СССР одним из основных аксессуаров школьной формы являлся пионерский галстук. Галстук, считает Ветров, символизировал стремление школьника к знаниям, верности стране, готовности помогать.

В связи с этим Ветров предложил Кравцову рассмотреть возможность возвращения в качестве обязательного униформенного атрибута аналога пионерского галстука.

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