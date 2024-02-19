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Глава СК России поставил на контроль проверку ДТП с трамваем и автобусом в Уфе

Бастрыкин поставил на контроль проверку ДТП с трамваем и автобусом в Уфе

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Руководство Следственного комитета России поставило на контроль проведение проверки по факту ДТП с участием трамвая и автобуса в Уфе. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По информации из СМИ и соцсетей, 15 февраля этого года произошло столкновение трамвая и рейсового автобуса в Уфе, в результате которого пострадали пять человек. Два несовершеннолетних и один взрослый были доставлены в больницу.

Ведется проверка в Следственном комитете России по Республике Башкортостан. Председатель комитета Александр Бастрыкин дал указание главе комитета по Башкортостану Владимиру Архангельскому представить отчет о промежуточных результатах проверки и принятых решениях по ее итогам.

18 декабря прошлого года в Башкортостане школьный автобус столкнулся с грузовиком. Инцидент произошел на Алексеевском шоссе. В результате шестеро детей в возрасте от шести до девяти лет и один взрослый пострадали, их госпитализировали. В транспортном средстве было 25 несовершеннолетних и семь взрослых.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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