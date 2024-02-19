В Петербурге десятки людей наказаны за скопление в общественных местах

Еще 72 человека в Санкт-Петербурге были привлечены к административной ответственности за скопление в общественных местах. Решения о привлечении к ответственности были вынесены Московским, Калининским, Невским и Кировским районными судами города, пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Всего 72 человека были признаны виновными в нарушении общественного порядка и организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах. Из них 68 человекам были назначены административные аресты на срок от 1 до 13 суток, а остальные были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.

Ранее было сообщено о привлечении к ответственности более 100 человек из Петербурга по той же административной статье.

До этого в Петербурге прошли массовые задержания на акции в память о Навальном. Вечером полиция стала задерживать людей, которые пришли к памятнику жертвам политических репрессий у СИЗО №1 «Кресты», чтобы возложить цветы в память об Алексее Навальном. Среди задержанных — журналистка RusNews Элина Козич и фотограф «Новой газеты» Алексей Душутин, снимавший акцию. Их загнали в автозак и доставили в 28-й отдел полиции, но чуть позже отпустили.

Ранее Управление ФСИН России по ЯНАО сообщило о смерти заключенного Алексея Навального.