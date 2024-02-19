В Чехии назвали сумму пособий, выплаченных украинским беженцам за два года

Украинским беженцам, которые приехали в Чехию с начала боевых действий, выдали гуманитарных пособий на сумму около $710 млн. Об этом сообщает Idnes со ссылкой на МВД и Минтруда Чехии.

«Сотни тысяч украинских беженцев, получивших в Чехии в течение двух последних лет визы защиты, также получили в виде гуманитарных пособий в общей сложности 16,33 миллиарда крон (около $710 млн долларов)», — говорится в сообщении.

18 февраля издание Le Figaro писало, что большая часть французов выступили за продолжение гуманитарной помощи Украине.

Днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что миллионы украинских беженцев смогут вернуться домой в том случае, если у Украины будет достаточно систем противовоздушной обороны.

До этого немецкое издание Focus сообщало, что живущие в немецком городе Гера, федеральная земля Тюрингия, беженцы с Украины были замечены за тем, как выбрасывают в мусор бесплатные продукты.

Ранее в Польше предостерегли от дополнительных привилегий беженцам с Украины.