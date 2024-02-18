Посольство РФ сообщило об отсутствии угрозы для россиян на Шри-Ланке

Угроза безопасности граждан России, отдыхающих на Шри-Ланке, отсутствует. Об этом в Telegram сообщило посольство РФ после инцидента с россиянами, произошедшего в местном отеле.

«Ситуация на Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью туристов. Граждане могут спокойно продолжать свой отдых на острове», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что три девушки из России в феврале прилетели на неделю отдохнуть на Шри-Ланке. Они заселились в двухзвездочный Rainbow Surf Beach Hotel в городе Хабарадува. В ночь на 8 февраля одна из туристок проснулась от того, что сотрудник отеля, «рум-бой», гладил ее ногу. Россиянки выгнали его, но в полицию не обратились, так как «не хотели терять драгоценные дни отдыха».

Спустя почти неделю, в ночь на 14 февраля тот же работник снова залез в номер отдыхающих, полностью голый лег посередине между двумя девушками и начал удовлетворять себя. Россиянки проснулись и подняли скандал. Персонал отеля извинялся, но игнорировал просьбы вызвать полицию, причем сам извращенец на ломаном русском заявил, что «моя нет вина». Конфликт перерос в драку сотрудников с парнем одной из туристок (он россиянин, находится на острове по визе постоянно проживающего лица).

Пострадавшие обратились в полицию, но те не захотели принимать заявление.

В ситуацию вмешалось посольство РФ, которое призвало постоянно проживающих на острове россиян задуматься о возможном возвращении на родину. После вмешательства российского консула полиция Шри-Ланки начала проверку.

Ранее были названы самые популярные у россиян направления для отдыха весной.