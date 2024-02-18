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В Молдавии запретили тратить деньги ЕС на ремонт памятников советским воинам

В Молдавии запретили тратить гранты ЕС на ремонт памятников советским воинам

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Администрациям населенных пунктов Молдавии негласно запретили планировать выделение средств из фондов Европейского союза на восстановление памятников советским воинам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения республики Алексей Петрович.

Он заявил, что на прошлой неделе получил несколько соответствующих сигналов от глав населенных пунктов республики.

«В заявках на гранты для благоустройства территории они указали и восстановление памятников советским воинам. Монументы эти, как правило, возведены в сельских парках и на центральных площадях. Распределители европейской гуманитарки строго-настрого запретили включать такие объекты в проекты финансирования, грозя отказать в выделении гранта», — написал Петрович.

Он пояснил, что речь идет не только о братских могилах, но и о памятниках павшим землякам.

Как отметил Петрович, власти Молдавии озвучивают «эту дикость» неофициально, «приучая людей к мысли о бессмысленности сохранения памятников советским воинам на молдавской земле».

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что дети, которые поют о победе над фашизмом, — это «угроза национальной безопасности».

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал стратегическую ошибку властей страны.

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