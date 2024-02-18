На Урале мужчина устроил поножовщину в ночном клубе

В Красноуральске посетитель ночного клуба Merlion устроил поножовщину и набросился на троих мужчин. Об этом сообщает издание E1.ru.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 февраля. Мужчина подошел к компании молодых людей и хотел с ними что-то обсудить, но разговора не получилось. В итоге незнакомец достал нож и ударил им троих людей. Двоих участников конфликта на «скорой» забрали в больницы. Пострадавший местный житель 1993 года рождения получил колото-резаную рану шеи и другие травмы и находится в коме. Мужчине оказывают помощь в реанимации районной больницы.

Нападавший мужчина, по данным СМИ, работает монтажником. Он приехал в город на заработки из Пермского края. Его после случившегося также госпитализировали, но в больницу Нижнего Тагила.

В пресс-службе полиции Свердловской области заявили о возбуждении уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия». По данным МВД, причина конфликта — личная неприязнь мужчин друг к другу.

Ранее пьяные вахтовики устроили дебош при посадке в самолет до Екатеринбурга и остались в ХМАО.