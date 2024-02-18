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Россиянин напал с ножом на фельдшера «скорой»

В Волгограде пациент напал с ножом на бригаду скорой помощи

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Волгограде местный житель, вызвавший «скорую», напал на фельдшера. Об этом сообщили в пресс-службе Клинической станции скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел 18 февраля в Кировском районе Волгограда. Нападавшим оказался 22-летний мужчина. Он вызвал бригаду медиков, а когда они прибыли на место для оказания помощи, набросился на фельдшера и медсестру с ножом.

«Серьезных травм удалось избежать. Вызваны сотрудники полиции, фельдшер пишет заявление в полицию о нападении», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Красноярском крае мужчина угрожал медикам и порезал ножом колеса машины скорой помощи.

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