Патриарх Кирилл указал на главный грех властодержцев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троицком храме в Реутове выразил глубокую озабоченность превозношением и утратой критического отношения к себе среди людей, обладающих властными полномочиями. Его цитирует ТАСС.

Патриарх подчеркнул, что «завышение своего значения» и утрата критического взгляда на собственное поведение представляют собой наиболее серьезные грехи среди лиц во власти. Он отметил, что когда люди начинают чрезмерно ценить свою позицию, влияние и зависимость других от них, это приводит к множеству пороков.

Патриарх обратил внимание на евангельский отрывок о Закхее, начальнике мытарей, который раскаялся перед Христом за несправедливое обогащение за счет простых людей и обещал возместить ущерб вчетверо.

«Сегодняшнее евангельское чтение очень поучительно в первую очередь для тех, кто обладает властью, особенно для тех, кто имеет возможность извлекать материальные выгоды за счет граждан через налоги и деньги. Это требует особой внутренней силы и честности», — подчеркнул патриарх.

Заявления патриарха направлены на обращение внимания к этическим аспектам осуществления власти и призыв к ответственному и справедливому поведению в сфере государственного управления.

До этого патриарх Кирилл рассказал, как «обнулить» грехи. По его словам, свои грехи человек может «обнулить» добрыми делами.

Ранее патриарх Кирилл призвал проповедующих в интернете священников помнить о главной миссии.