На шахте в Кузбассе произошел горный удар

На шахте «Таштагольская», расположенной в Кемеровской области, произошел горный удар магнитудой 2,4. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы.

По их информации, в настоящее время проводится эвакуация шахтеров.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

В январе сообщалось, что в Воркуте после прорыва грунтовых вод в шахте «Заполярная» пропал горняк. Из-за прорыва произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте была смена из 60 человек.

Ранее стало известно, что в Ростовской области на шахте «Октябрьская-Южная» обрушилась порода.

До этого не менее 57 человек оказались в ловушке после обрушения угольной шахты в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая. Все они числились пропавшими без вести. Инцидент произошел в западной части автономного района.

Ранее в шахте Усть-Яйвинского рудника в Пермском крае произошло обрушение.