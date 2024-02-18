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Двое пьяных россиян устроили дебош на борту самолета

В Сургуте двое пьяных мужчин устроили дебош на борту самолета

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В Сургуте транспортная полиция высадила из самолета двух пьяных мужчин, которые устроили дебош. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел 14 февраля на борту самолета, который готовился к вылету в Екатеринбург. Двое мужчин, будучи в состоянии сильного опьянения, поругались между собой и не реагировали на призывы членов экипажа успокоиться. В итоге командир воздушного судна отказал дебоширам в перелете и вызвал полицию.

Прибывшие правоохранители забрали нарушителей. Выяснилось, что оба пассажира возвращались в тот день домой с вахты. Сначала они выпивали на территории аэропорта, а затем, проследовали в самолет, где поссорились.

Мужчинам предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Один из них согласился, в его крови полицейские нашли 0,658 мг/л алкоголя. В отношении него составили административный протокол по статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Второй дебошир отказался от теста и обматерил правоохранителей. В отношении него составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Обоих пассажиров поместили в специальное помещение для задержанных, где они находились до вытрезвления.

Ранее россиянка устроила дебош на борту самолета, возвращавшегося из ОАЭ в Москву.

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