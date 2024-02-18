В Кисловодске детдомовец с судимостью ударил подростка ножом из-за ревности

В Кисловодске воспитанник детского дома напал с ножом на сверстника на почве ревности. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 17 февраля в Кисловодске, ссора межу двумя подростками закончилась поножовщиной, один из участников конфликта, воспитанник детского дома, ударил сверстника ножом в грудь.

По данным регионального СК, причиной ссоры стала ревность. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в отделении реанимации.

Подозреваемого удалось задержать, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего устанавливается.

Ранее подросток решил расправиться с отцом из-за того, что тот часто поднимал руку на мать.