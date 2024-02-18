В Минпросвещения назвали даты проведения последних звонков и выпускных

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, когда пройдут последние звонки и выпускные в школах. Его слова передает РИА Новости.

«Мы сегодня обсудили, приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах, провести последние звонки 24-25 мая, а 28 и 29 июня провести выпускные вечера», — поделился министр.

До этого первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев в беседе с ТАСС говорил, что участников СВО с педагогическим образованием будут привлекать к преподаванию в школах предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).

По словам чиновника, военные с педагогическим образованием смогут передать детям «бесценный опыт, который у них есть».

Также замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева говорила, что уроки труда, которые с 1 сентября возобновятся в российских школах, не будут строго разделяться на занятия для мальчиков и девочек.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.