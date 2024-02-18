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Игла от швейной машинки воткнулась в глаз петербургской школьницы

«78.ru»: в Петербурге игла от швейной машинки воткнулась в глаз школьницы

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Максим Богодвид/РИА Новости

В Петергофе девочка получила травму глаза во время занятий в швейном кружке. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на занятиях в петергофском швейном кружке, иголка от швейной машинки отскочила и попала в глаз 14-летней девочке. Пострадавшую госпитализировали с повреждением конъюнктивы и роговицы глаза, она находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту травмирования несовершеннолетней проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее российские врачи спасли зрение восьмимесячной девочке с опухолями на глазах.

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