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Семилетний россиянин попал в реанимацию после ДТП с мотоциклом на Маврикии

Shot: на острове Маврикий мотоциклист сбил семилетнего мальчика из России

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Телеграм-канал «SHOT»

В Африке ребенок из России пострадал в ДТП с мотоциклистом, мальчик находится в реанимации. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Семья российских туристов отдыхала на Маврикии, путешественники остановились в отеле в деревне Гранд-Бей. Во время прогулки семилетний мальчик решил перебежать через дорогу и попал под колеса мотоцикла, водитель не успел вовремя среагировать и сбил ребенка.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, он подключен к аппарату ИВЛ. По данным Telegram-канала Shot, дипломаты посольства РФ в республике Маврикий связались с родителями ребенка и выясняют все обстоятельства произошедшего.

20-летнего мотоциклиста задержали, он доставлен в полицейский участок.

Ранее велокурьер проехался по лицу пятилетнего ребенка в Нижнем Новгороде.

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