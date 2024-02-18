Семилетний россиянин попал в реанимацию после ДТП с мотоциклом на Маврикии

В Африке ребенок из России пострадал в ДТП с мотоциклистом, мальчик находится в реанимации. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Семья российских туристов отдыхала на Маврикии, путешественники остановились в отеле в деревне Гранд-Бей. Во время прогулки семилетний мальчик решил перебежать через дорогу и попал под колеса мотоцикла, водитель не успел вовремя среагировать и сбил ребенка.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, он подключен к аппарату ИВЛ. По данным Telegram-канала Shot, дипломаты посольства РФ в республике Маврикий связались с родителями ребенка и выясняют все обстоятельства произошедшего.

20-летнего мотоциклиста задержали, он доставлен в полицейский участок.

Ранее велокурьер проехался по лицу пятилетнего ребенка в Нижнем Новгороде.