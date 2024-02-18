В Волгоградской области восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение

Электроснабжение потребителей Волгоградской области, нарушенное из-за непогоды, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго РФ.

По данным ведомства, на 9:00 мск отключенными остаются 6,6 тыс. человек в Луганской народной республике (ЛНР) и 77 человек в Орловской области.

В Минэнерго уточнили, в Ростовской области электроснабжение бытовых потребителей также было восстановлено. Сейчас без ресурса «остаются 0,32 МВт промышленных пользователей».

13 февраля сообщалось, что непогода оставила без электроэнергии более 100 тысяч человек в ряде регионов России.

В этот же день в Саратове из-за неблагоприятных погодных условий был временно закрыт аэропорт «Гагарин».

12 февраля стало известно, что почти 23 тыс. человек в нескольких районах Астраханской области остаются без электроснабжения из-за обрывов линий электропередачи после мокрого снега и ледяного дождя.

Ранее Департамент транспорта Москвы порекомендовал жителям города пользоваться общественным транспортом из-за гололеда.