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Рыбак не смог выбраться из горящей палатки на Красноярском водохранилище

В Красноярском крае на льду водохранилища сгорела палатка

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«Служба спасения Красноярского края»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Служба спасения Красноярского края»

На красноярском водохранилище сгорела рыбацкая палатка, в которой находились двое мужчин, одного из них спасти не удалось. Об этом сообщает краевая служба спасения в Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе села Лебяжье на красноярском водохранилище, в экстренные службы позвонил мужчина, который сообщил о пожаре в рыбацкой палатке.

Свое местонахождение рыбак назвать не смог, спасатели Краснотуранской станции обследовали акваторию водохранилища и нашли место пожара. Пострадавшего мужчину с ожогами госпитализировали, второго рыбака, находившегося в загоревшейся палатке, спасти не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее рыбаки на внедорожнике провалились под лед в Хабаровском крае.

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