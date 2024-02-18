Рыбак не смог выбраться из горящей палатки на Красноярском водохранилище

На красноярском водохранилище сгорела рыбацкая палатка, в которой находились двое мужчин, одного из них спасти не удалось. Об этом сообщает краевая служба спасения в Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе села Лебяжье на красноярском водохранилище, в экстренные службы позвонил мужчина, который сообщил о пожаре в рыбацкой палатке.

Свое местонахождение рыбак назвать не смог, спасатели Краснотуранской станции обследовали акваторию водохранилища и нашли место пожара. Пострадавшего мужчину с ожогами госпитализировали, второго рыбака, находившегося в загоревшейся палатке, спасти не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее рыбаки на внедорожнике провалились под лед в Хабаровском крае.