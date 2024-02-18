Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Четырехлетний ребенок выпал из окна 20-го этажа в Кудрово

«78.ru»: в Ленобласти ребенок выпал из окна 20-го этажа

close
100%
Shutterstock

В Ленобласти четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Кудрово, спасти ребенка не удалось. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в одной из высоток в Кудрово по проспекту Строителей. Четырехлетняя девочка находилась дома с родителями и по недосмотру взрослых выпала из окна квартиры на 20-м этаже.

По словам очевидцев, ребенок был одет в куртку и резиновые сапожки, спустя несколько минут из дома выбежал отец девочки, соседи вызвали скорую помощь, но спасти ребенка не удалось.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, проводится проверка.

Ранее в Ярославской области двухлетний мальчик выпал с восьмого этажа, пока мать пила с подругой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами