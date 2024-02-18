Зубр устроил переполох во дворе частного дома во Владимирской области

Жительница села Польцо Владимирской области обнаружила на своем участке огромного зубра. Россиянка не испугалась и сняла зверя на видео, кадры публикует Telegram-канал Mash.

Жительницу деревни Польцо разбудил шум на приусадебном участке. Женщина вышла во двор и обнаружила возле дома огромного зубра, животное забрело на территорию частного домовладения.

Россиянка не испугалась зверя, зубр не проявлял агрессии, увидев свет от мобильного телефона он ушел обратно в лес.

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